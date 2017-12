Byggeriet af et nyt kæmpesommerhus ved Kongshøj Strand Camping er gået over al forventning for familien bag projektet. Samtidig er huset allerede booket i store dele af 2018.

For lidt mere end tre år siden var der kun en brandtomt tilbage på grunden ved Kongshøj Strand Camping, hvor ejerne, Bent og Susanne Sønderby, havde gennemrenoveret et nedlagt landbrug til udlejning.

En mårkat havde gnavet sig gennem en ledning, og selvom der ikke kom nogen til skade ved branden, fik det familiens feriehusdrøm til at gå op i røg for en stund.

Siden har de tilladt sig at drømme endnu større. I år er brandtomten blevet forvandlet til et 400 kvadratmeter stort luksussommerhus med ti soveværelser, fire badeværelser, poolområde med jacuzzi, spa og sauna og aktivitetsrum med billard, bordfodbold og bar. Noget, familien Sønderby har investeret omkring fem millioner i.

- Det er rigtig dejligt at få noget på grunden igen. Den har jo været kedelig at se på. Efter branden stod vi og tænkte "hvad gør vi så?", og det her har været en drøm lige fra begyndelsen, siger Bent Sønderby.

Udover at huset er blevet præcis, som familien havde set for sig, står det også færdigt før tid. Planen hed 1. januar 2018, men en af de eneste mangler, Bent Sønderby efterhånden kan komme på, er et skilt med husets navn - et navn, familien har tænkt længe over.