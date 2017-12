Middelfart Kommune vil gerne i gang med at udstykke boligområdet Lundegårdsbakken øst for Hedegaardsvej i Båring. Lokalplanområdet har tidligere været drevet som landbrug og rummer også en større, nedlagt landbrugsejendom, som skal rives ned. Tanken er at tilbyde et varieret boligudbud med både tæt-lav og åben lav bebyggelse. Første udstykning bliver formentlig til et kommende seniorbofællesskab på arealet op mod Middelfartvej. Foto: Peter Leth-Larsen