Han glæder sig samtidig over, at serien har modtaget ros fra både historikere og ikke mindst lyttere over hele landet.

- Over 100 radiostationer over hele landet har modtaget og sendt udsendelserne, som de har fået gratis af Fredericias lokalradio. Det betyder altså, at hver udsendelse er nået ud til cirka 170.000 lyttere. Sammenlagt er hver udsendelse nået langt videre ud, end for eksempel en artikel i JP's søndagstillæg ville kunne nå, fortæller Jan Simmen.

Middelfart: Over 40.000 har i løbet af få uger hørt den Fredericia-baserede Radio Mælkebøttens podcastserie på Youtube. Omdrejningspunktet for podcast'ene er Martin Luther, som var reformator. Det er Folketinget, der har bestilt produktionen af podcast'ene, som er produceret af Middelfart-journalisten Jan Simmen, der blandt andet har en fortid som radiochef i det europæiske radiosamarbejde Euranet . Men de er faktisk ikke kun populære hos podcastbrugere.

Selv om en udsendelsesrække om Luther, som en del danskere måske ville opfatte som tørt, ikke kan konkurrere med populære kattevideoer, viser Jan Simmens produktion, at det også kan lade sig gøre at ramme bredt med et seriøst emne. Det på trods af, at Youtube i bund og grund er et filmmedie, og der her altså "kun" er tale om lyd.

Jan Simmen fortæller, at antallet af lyttere stiger for hver dag der går. Den sidste udsendelse, som er en humoristisk vinklet udsendelse om Luther, blev alene den første dag downloadet over 2500 gange. Det tal stiger fortsat.

- Forklaringen på den store interesse er, at der er arbejdet meget med lydbilleder. Altså at det til sidst minder lidt om et gammeldags hørespil, selv om der stadig er tale om journalistiske produkter med interview og så videre, siger Jan Simmen.

Udover Youtube kan udsendelserne findes på Soundcloud, iTunes og diverse radiohjemmesider. Man kan selv lytte til serien på radiomb.dk/historie eller finde en oversigt over Youtube podcast'ene på freelance-danmark.dk/luther.htm