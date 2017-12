En 46-årig kvinde fra Svendborg slap uden alvorlige skader, da hun sent juleaften kolliderede med en bil på Ring Nord i Svendborg. Det oplyser Fyns Politi.

Kvinden kom ifølge politiets oplysninger kørende ad ringvejen i vestlig retning, da en bil klokken 23.02 pludselig svingede ud foran hende fra Brændeskovvej. I bilen sad en 26-årig mand, som ifølge politiet overså sin ubetingede vigepligt.

Manden ramte kvindens bil, og han blev ved sammenstødet kortvarigt fastklemt, oplyser Fyns Politi.

Han blev kørt til skadestuen for at blive undersøgt for eventuelle skader og for at få taget en blodprøve, der skal fastslå, om han var påvirket.