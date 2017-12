Torben Juul vil rigtigt gerne se den gamle plantesamling ende hos Statens Naturhistoriske Museum, men det er ikke lykkedes museet at finde et beløb, der svarer til den pris, han eventuelt ville kunne få gennem et privat salg.

Derfor har kulturarvsstyrelsens værdiudvalg indtil videre nedlagt forbud mod, at samlingen kan sælges eller eksporteres uden tilladelse.

- Vi råder simpelthen ikke over midler til den slags indkøb. Det vil kræve, at der bliver foretaget en grundig officiel vurdering, som vi så kan bruge til at søge midler hos forskellige fonde, fortæller Nina Rønsted.

- Der findes flere værdier på den slags. Gamle herbarie-ark sælges hos auktionshusene enkeltvis til blandt andet indramning for mere end 500 kroner pr. ark, og eftersom der er 1000 ark i samlingen, så er der jo en stor økonomisk værdi i at gøre det på den måde. Men det ville være synd at skille samlingen på den måde, og mine forventninger er slet ikke deroppe. Men på den anden side set, så vil jeg hellere beholde det end forære det helt væk, siger Torben Juul.