Faaborg-Midtfyn Kommune deltager næste år i pilotprojekt, der skal gøre det lettere for de rejsende at komme til og fra udkantsområder - også i andre landsdele.

Ringe: Med rejseplanen.dk er det ingen sag at planlægge en rejse mellem Odense og København, og det er heller ikke svært at finde en fornuftig forbindelse mellem Kværndrup og Holbæk. Men skal man nu fra Søfælde ved Krarup til Abterp ved Bredebro, så kan man komme ud på en længere rejse med en god spadseretur først og sidst.

Det kunne måske gøres på en smartere måde, og det er da også hensigten med et projekt, som de regionale trafikselskaber med støtte fra statens Yderområdepulje samarbejder om. Projektet går under navnet "Den samlede rejse", og det handler kort fortalt om at integrere de forskellige teletaxa-/flekskørselsordninger, som findes i de fleste kommuner, med den rutebundne, kollektive trafik, hvad enten den foregår på skinner eller landevej.

Forleden sagde Teknik- og Miljøudvalget ja til, at Faaborg-Midtfyn bliver en af de fynske deltagere i et pilotprojekt med Fynbus fra begyndelsen af det nye år.

- Med ordningen skulle det gerne blive lettere at planlægge rejser med kollektiv trafik, selv om man bor uden for det fastlagte rutenet. Ud fra de erfaringer kommuner har gjort andre steder i landet, forventer vi ikke, at kommunen får højere udgifter til kollektiv trafik, siger udvalgsformand Søren Kristensen, der tilføjer, at pilotprojektet kører i hele 2018.

Som ordningen fungerer i dag, skal telekørsel bestilles særskilt, og der er forskellige ordninger i kommunerne. Det er derfor ikke muligt at se tilbud om telekørsel på rejseplanen.dk.

Flexdanmark, som er stiftet af fem regionale trafikselskaber samt Region Midtjylland, er ved at udvikle software til rejseplanen.dk, så det bliver muligt at se telekørselstilbud på tværs af kommuner og regioner. Det betyder, at den rejsende, som planlægger en tur fra Søfælde til Abterp vil få tilbudt en teletaxa det første stykke ad vejen og ikke bare en besked om at gå de 2,5 kilometer til busstoppestedet i Krarup. Og tilsvarende når rejsen nærmer sig målet, hvor det så hedder Flextur. En bestilling, en billet og en betaling.