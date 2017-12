Bagenkop: Det bliver "lissom vi plejer" på stranden ved Bagenkop den 1. januar kl. 13.00.

Der er dømt nytårsbadning for de modige, og kiggeri fra stranden for de knap så modige. Normalt er der 10-20 af de modige og cirka 10 gange så mange af de andre.

- Alle og enhver kan komme og deltage. Samme tid, samme sted som de tidligere år. Men vi har to nyheder: Det bliver den nye borgmester, Tonni Hansen, der skal sætte badningen i gang, hans første officielle embedshandling, og så sørger folkene fra vandprojektet i Bagenkop, Shores for opstillingen af en mobil sauna til de badende. Ellers foregår alt, som det plejer, hvor vi efter badningen ønsker hinanden godt nytår, fortæller Flemming Johansen, Bagenkop Kro, der sammen med Folmer Larsen står for bade-seancen. Både Flemming Johansen og Folmer Larsen plejer at være blandt de modige. /BSH