Gitte Rasmussen er tovholder for Magleby Dilettanterne, hvor der i høj grad bliver spillet på dialekten. Men det er svært at vedligeholde den sydlangelandske udtale i teater- og revystykkerne, for færre og færre fra den ældre generation medvirker.

"D't æ' vos dæ' te' ba'u". Sådan var titlen på årets havnerevy i Bagenkop spillet af Magleby Dilettanterne, der er en lokal teatergruppe, hvor der gennem sketch og sang fortælles om det forgangne år. Og det er ikke helt tilfældigt, at titlen på revyen står med ord, som man uden for Langeland knap vil kalde ord, og at stykkets replikker foregår på såkaldt "barn'kopsk".

- Hvis vi ikke forsøger at holde bare en lille smule fast i vores dialekter her på øen, så ender de med at dø ud, fortæller Gitte Rasmussen, der er amatørskuespiller i Magleby Dilettanterne.

Det har altid været tradition, at revy- og teatergruppen bruger dialekt i deres stykker, og med stor overdrivelse i udtalen er især revyen på Bagenkops havn kendt for at være hylende morsom.

- Det er jo ikke, fordi stykkerne, vi laver, handler om dialekter. Det har de aldrig gjort, men dialekten kommer af, at stykkerne altid har været opført af amatørskuespillere fra lokalområdet, og deraf blev den lokale dialekt også automatisk en del af stykket, fortæller Gitte Rasmussen.

Men det bliver sværere og sværere at bibeholde den traditionelle sydlangelandske dialekt, også selvom teatergruppen gør deres for at holde fast i det lokale sprog, når de skriver deres tekster. For gamle falder eller flytter fra, og nye kommer til. Tilflyttere, som snakker anderledes, og som ikke er vokset op i lokalområdet. Så kan det være svært at holde liv i den gamle dialekt, når folk ikke oprindeligt er derfra.

- Vi er kun to tilbage i Magleby Dilettanterne, som kan snakke lidt bagenkopsk, men vi forsøger, så godt vi kan, at bevare dialekten i stykkerne, ved at prøve os frem med dialekten, så vi kan holde liv i den så længe som muligt, slår Gitte Rasmussen fast.