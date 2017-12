I 2017 blev fire langelandske dagligvarebutikker en del af stop madspild-konceptet Too Good To Go, hvor datovarer sælges billigt i blandede poser i stedet for at ende i skraldespanden. Flere forretninger overvejer at gå med i 2018.

Langeland: Jeg får selv lov til at vælge et brød fra bageren, men ellers er posen allerede pakket med grønkål, fiskefrikadeller, mælk, pålæg, yoghurt, og hvad der viser sig at være en bakke sildesalat. Jeg har betalt på forhånd, og så snart ekspedienten har "swipet" min kvittering på smartphonen, kan jeg forlade forretningen med en brun papirspose fuld af madvarer, der ellers var blevet smidt ud. To Good To Go Too Good To Go er en app, hvor alt fra supermarkeder og bagerier til restauranter og caféer kan mindske deres madspild ved at sælge overskydende mad lige omkring lukketid i færdigpakkede poser eller bokse.

I maj 2017 indledte COOP et samarbejde med To Good To Go, men det er frivilligt for COOP's butikker, om de ønsker at være med.

På Langeland er Superbrugsen Rudkøbing, OK Plus Rudkøbing, Dagli'brugsen Tullebølle og Dagli'brugsen Spodsbjerg tilmeldt To Good To Go. Her kan man dagligt købe en pose med for eksempel bagerbrød, frugt, grønt og kølevarer til højest 35 kroner.

To Good To Go findes også i Norge, Tyskland, Frankrig, Schweiz og England. I alt er over 5.500 forretninger med i ordningen. Konceptet hedder "To Good To Go", og i løbet af 2017 er der blevet solgt over 800 "madspildsposer" på Langeland. Dét oplyser Sisse Hansen, som er presseansvarlig i To Good To Go. - De langelandske butikker har gjort det rigtig godt i forhold til, hvor kort tid de faktisk har været med, siger hun. To Good To Go kom til Langeland i 2017 i kølvandet på, at COOP indledte et samarbejde med online-platformen i maj måned. Den 14. juni blev Dagli'brugsen i Tullebølle del af konceptet som den første butik på øen, og senere kom også Superbrugsen i Rudkøbing, Dagli'brugsen i Spodsbjerg og OK Plus i Rudkøbing til. Madspild Madspild er fødevarer, der i stedet for at blive spist ender i skraldespanden.

I Danmark smider vi hvert år samlet set over 700.000 ton mad ud. Heraf stammer 163.000 ton fra detailhandlen.

Forbrugerne og detailhandlen spilder hvert år så meget mad, at det svarer til 9.730 indkøbsvogne fulde af mad - om dagen.



Kilde: Stopspildafmad.dk Kilde: Stopspildafmad.dk Superbrugsen i Rudkøbing og Dagli'brugsen i Tullebølle er årets "topscorere" med cirka 300 solgte poser hver.

Frugt, grønt og flødeskumskager

To Good To Go er et af flere initiativer, der arbejder på at mindske danskernes madspild. Idéen her er, at restauranter, bagerier og supermarkeder med flere kan sælge de varer, der ikke kan holde sig eller nærmer sig udløbsdatoen, gennem en app. Ofte i en blandet pose, som forbrugerne kan købe for mellem 20 og 40 kroner og hente i forretningen omkring lukketid. I Superbrugsen i Rudkøbing pakker man omkring 5-10 poser om dagen, fortæller brugsuddeler Kim Behnfeld Jensen. Han har gode erfaringer med konceptet: - Vi har mange produkter, der godt nok nærmer sig udløbsdatoen, eller frugt og grønt, der ikke kan sælges til fuld pris, men ingenting fejler. Derfor giver det god mening for os at sælge dem billigt og på den måde være med til at mindske madspild, siger han. For det meste er der kølevarer, frugt og grønt og brød i poserne. - Men engang imellem ryger der også en flødeskumskage i, hvis man er heldig, siger han.

Butikker i nord og syd interesserede