Der er næppe nogen, der kender Anja Følleslev bedre end hendes identiske tvilling, Betina Følleslev. Betina siger, at de to fik hinanden i fødselsdagsgave. En gave de har haft med sig lige siden.

De to er sammen om duoen Strawberry Blondes, og de er sammen om rigtig meget andet. Men de er ikke ens, understreger Betina og giver et friskt eksempel på, hvor anderledes Anja er:

-Under planlægningen af årets torsdagskoncerter i Kongens Have manglede der et opvarmningsband, og det ender selvfølgelig med, at Anja siger: Det kan jeg da godt lige gøre. Og så måtte hun ellers i gang med at finde sig nogle musikere og få sammensat et sæt. Det gik selvfølgelig godt, og det blev begyndelsen på hendes soloprojekt The Red House, siger Betina Følleslev og fortsætter:

-Jeg har også gang i et soloprojekt, men jeg har indtil nu brugt tre år på at finde den rigtige lyd og det rigtige udtryk, og jeg er ikke færdig endnu. Det viser nok meget godt, hvor forskellen er på Anja og mig. Hun har meget gå-på-mod og handlekraft og kaster sig bare ud i tingene, og så lykkes det som regel. Jeg er mere den eftertænksomme og melankolske type, der har læst filosofi, siger Betina Følleslev.