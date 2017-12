I snart 40 år har Kjeld Kirk Kristiansen, der onsdag den 27. december fylder 70 år, været ejerfamiliens udvalgte i spidsen for Lego-koncernen.

Men for halvandet år siden satte han gang i en proces, der skal cementere, at der i hver generation skal være én person, der har ansvaret for at udøve det ønskede aktive familieejerskab.

Det glidende generationsskifte - fra tredje til fjerde generation - vil føre magten videre til sønnen Thomas.Men Kjeld Kirk vil fortsat have et stort ord at skulle have sagt som medlem af bestyrelser og ikke mindst som bestyrelsesformand for familiens pengetank Kirkbi A/S, som ejer 75 procent af Lego.

Efter de seneste års milliardoverskud i Lego er tanken velpolstret, hvilket har placeret Kjeld Kirk Christiansen på 35.-pladsen på Forbes' liste over verdens rigeste mænd med rådighed over en formue på omkring 120 milliarder kroner.

Kirk Kristiansen har en HA fra Handelshøjskolen i Aarhus og en MBA fra IMEDÉ i Schweiz.

Med det i bagagen trådte han i 1977 ind i Lego-ledelsen og fra 1979 til 2004 var han administrerende direktør i selskabet, der blev oprettet af hans farfar i 1932.

Op gennem 80'erne og 90'erne udviklede han fokus fra leg til også at omfatte læring. Sortimentet blev udvidet løbende, omsætningen steg støt, og virksomheden voksede.

Men årene sidst i årtusindet og først i 00'erne blev en sur tid for Lego - og for Kjeld Kirk Kristiansen. Strategier fejlede, salget svigtede og underskud afløste underskud. Lego var i alvorlig krise.

På den baggrund valgte topchefen at sætte sig selv i baggrunden og overlade den daglige drift til Jørgen Vig Knudstorp, der siden førte Lego-koncernen igennem en meget succesfuld turnaround.

Når Kjeld Kirk Kristiansen ikke beskæftiger sig med Lego, bruger han tid og penge på opdræt af heste. Han har to af Danmark største stutterier med masser af dressur- og springheste.

Kirk Kristiansen blev i 2012 af dronning Margrethe udnævnt til kammerherre, som i rød uniform med forgyldt nøgle deltager ved ambassadørmodtagelser og større festligheder i kongehuset.

Fødselaren er gift med Camilla, og ud over Thomas har han døtrene Sofie og Agnete. Og så er der seks børnebørn i femte generation - alle piger. (Ritzau)