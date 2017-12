Det er en både alsidig og imponerende karriere, Jens Madsen kan se tilbage på, når han onsdag den 27. december fylder 50 år.

Uden de store armbevægelser har den afdæmpede jurist over det seneste årti formået at stå i spidsen for både Bagmandspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Udenrigsministeriets bekæmpelse af terrorfinansiering i Mellemøsten.

Som seneste skud på stammen blev han i efteråret hentet til Danske Bank, hvor han fra årsskiftet skal sikre, at banken overholder reglerne for hvidvask. Bankansættelsen kom i kølvandet på, at det i Berlingske blev oprullet, hvordan regimet i Aserbadjan havde brugt Danske Banks afdeling i Estland til hvidvask og andre ulovlige aktiviteter.

I offentligheden blev Jens Madsen for alvor et kendt ansigt, da han ledede anklagemyndighedens sag mod IT Factory og dens detroniserede topchef, Stein Bagger.

Internt i anklagemyndigheden vakte Jens Madsen opsigt ved allerede som 38-årig at opnå posten som statsadvokat for afdelingen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, som er Bagmandspolitiets formelle titel.

Ni år senere afløste han PET-chef Jakob Scharf.

Men allerede efter et års tid på posten forlod han den igen efter den massive kritik af efterretningstjenestens håndtering af forløbet omkring en ung mands angreb på Krudttønden og den jødiske synagoge i København i februar 2015.

Jens Madsen er oprindeligt fra Haslev på Midtsjælland og er far til tre børn. (Ritzau)