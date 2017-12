Sdr. Nærå: - Det er let at stå på sidelinjen og råbe op. Jeg må lægge mig i selen og se, om jeg kan gøre det bedre. Det får vi så at se om fire år.

38-årige Steffen Jensen fra Sdr. Nærå havde længe overvejet at gå ind i lokalpolitik, men det, der gav ham det sidste skub, var børnehavereformen, der trådte i kraft i 2015 og blandt andet førte til lukningen af en række børnehaver. Han var tidligere formand for dagplejen og for børnehaverne i Område Nord, og i den forbindelse har han - blandt andet i disse spalter - ofte gjort politikerne opmærksom på ting, han og andre forældre var utilfredse med.

Steffens mærkesager Et udpluk af Steffen Jensens politiske mærkesager:- Mere synlighed på 0-6-årsområdet, det gælder både institutioner og dagpleje.



- Normeringen i vuggestuen skal være en-til-tre og i børnehaven en-til-seks.



- Færre rigide regler og mere frihed til lærerne i folkeskolen.

- Jeg synes ikke, der blev lyttet nok. Så jeg tænkte, at når politikerne ikke ville høre, så måtte de føle, og derfor ville jeg se, om jeg selv kunne komme til fadet, forklarer Steffen Jensen, der med hele 492 personlige stemmer ved valget i november formåede at overbevise vælgerne om, han kan gøre en forskel, når han de næste fire år har en taburet i kommunalbestyrelsen. Steffen Jensen stillede op for Socialdemokratiet og har fået plads i Opvækst- og Læringsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

Blå bog Steffen Jensen er nyvalgt kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet.Han fik 492 personlige stemmer og en plads i Opvækst- og Læringsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.



Steffen Jensen er 38 år, gift med Thea og far til to drenge, der går i henholdsvis 0. og 2. klasse..



Han bor i Sdr. Nærå og arbejder til dagligt som programmør hos DEIF Windpower Technology i Odense.



Steffen Jensen har tidligere været formand for dagplejerne i Faaborg-Midtfyn samt for børnehaverne i Område Nord.

Han mener selv, at det er en stor fordel, at han dagligt har kontakt med sine børns skole og tidligere med deres børnehave og dagpleje.

- Ens egne børn kommer til at ligge under for de beslutninger, man har truffet. Ikke at der kun skal laves politik ud fra mine egne børn, det skal gerne trækkes op på et generelt niveau, men når man har kontakt med institutionerne hver dag, kan man se, hvad beslutningerne får af betydning. Det kan være, der er noget, der er smart på papiret, men ikke i virkeligheden.