Assens: Landsforeningen for dramatisk virksomhed har taget initiativ til en teaterfestival, hvor værtsrollen skifter hvert år. Første festival afvikles i et samarbejde med de to teaterforeninger Børne- og Ungdomsteatret Lirekassen i Assens og Haarby Amatør Teater.

Fra fredag 29. juni til søndag 1. juli 2018 vil teatergrupper for børn og unge mellem 6- til 25 år fra hele landet således samles i Haarby og Assens. Formålet er ifølge formand i Lirekassen, Lone Skrøder, at give "teatertossede" børn og unge mulighed for at møde ligesindede og skabe venskaber på tværs af alder, køn og geografi. Sideløbende skal festivalen bidrage med ny inspiration gennem tre intensive dage med fokus på alle genrer fra scenekunstens verden.

Deltagerne får rig mulighed for at udfolde sig på scenen, både i forestillinger med stort publikum og for en mindre skare. Festivalen udgøres af tre-fire offentlige forestillinger samt en række workshops og mindre stykker, hvor deltagerne både giver og får feedback på hinandens stykker.