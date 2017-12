Midtfyn: Ifølge en 37-årig mands egen forklaring i retten havde han faktisk ikke lavet så lidt kriminalitet, som han denne gang stod tiltalt for.

Faktisk ville han gerne på rette spor og forlade den kriminelle løbebane, som blev indledt for næsten 20 år siden. Men tanken om at erhverve et kørekort for at bestride et job som pakkeleverandør må vente lidt endnu, for turen i retten endte med en fængselsdom på otte måneder og en bøde på 17.500 kroner.

Manden blev dømt for hæleri, idet politiet i to omgange på den 37-åriges adresse i Ringe fandt blandt andet smykker, ure, mobiltelefoner og computere fra indbrud begået især i det midtfynske område. Nogle af tyvekosterne var fra indbrud begået for år tilbage, men de fleste stammede fra indbrud, der blev begået, lige inden tyvekosterne blev fundet hos manden i starten af 2017.

Foruden hæleriet omfattede straffen også besiddelse af 11 ulovlige tabletter, butikstyveri fra brugsen i Kværndrup, hvor der blev stjålet for 27,50 kroner samt to trafikforseelser. Den 19. juli blev den 37-årige målt til at køre 99 km/t i timen på Assensvej ved Ringe, hvor man højst må køre 60 km/t. Desuden skete det, uden manden havde et kørekort.

Den 37-årige er tidligere straffet tre gange for at køre uden kørekort, og desuden har han adskillige domme for berigelseskriminalitet. Denne gang i retten blev der lagt vægt på, at der to gange kort tid efter hinanden blev fundet hælervarer hos ham, og at tingene stammede fra tyverier sket lige inden, de blev fundet hos manden.