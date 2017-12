Faaborg-Midtfyn: De fleste forældre kan nikke genkendende til, at det er vigtigt, at ens barn går i lige præcis den børnehave, der passer bedst til familiens behov. Og der for gør kommunens pladsanvisning hvad de kan for at opfylde flest muliges ønsker. Den politiske målsætning hedder, at 75 procent skal have deres førsteprioritet, men i alle fire kvartaler i 2017 lykkedes det at opfylde førsteprioriteten hos samtlige familier til børn i kommunale børnehaver.

I 2016 fik i gennemsnit 93 procent opfyldt deres førsteprioritet, viser en opgørelse fra kommunen. (majul)