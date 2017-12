Jeg har i nogen tid læst flere indlæg om, at Odense skal være en grøn by, og det skal vi bruge mange penge på, at den bliver.

Nu har jeg boet i Odense næsten hele mit liv, og jeg har altid, også nu, syntes, at Odense er en grøn by. For det første har vi Odense Å, der smukt løber lige midt igennem byen og tæt ved domkirken og Flakhaven.

Derudover har vi jo mange smukke parker spredt ud over hele byen, så næsten lige meget hvor vi bor i Odense, har vi meget kort afstand til en af de dejlige parker.

Nogle skriver, at der er meget affald spredt ud over byen. Det er ikke, hvad jeg oplever, når jeg kommer rundt i Odense, og det gør jeg meget, bl. a. har jeg et lille job hver anden mandag inde i city, hvor jeg skal rundt i alle gader og besøge næsten alle butikker. Det er mandag formiddag, altså lige efter en weekend og jeg ser næsten ingen affald. Der er fejet, affaldskasserne er tømt osv.

Så hold nu op med alle jeres klager og vær glade og stolte over, at vi bor i Danmarks mest grønne by. Men selvfølgelig skal vi holde øje med, at det fortsætter vi med at være.