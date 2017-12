Ingen Metal-afdelinger i landet har oplevet så stort fald i arbejdsløsheden som de fynske. Fra november 2016 til november 2017 er antallet af arbejdsløse medlemmer på Fyn faldet med et helt procentpoint, så der nu er 3,1 procent af vores medlemmer, der i øjeblikket er uden arbejde. Det er værd at glæde sig over, for det er ikke kun godt for de mange mennesker, der har et godt job at stå op til - det er tilmed et tegn på fremgang på Fyn.

Og det er også det, vi hører, når vi spørger vores fynske tillidsrepræsentanter, hvordan det går. Mange melder om flere ordrer og hjemtagning af produktion fra andre lande.

Når vi kigger på beskæftigelsesfremgangen i industrien, så er det især medicinal-, metal- og maskinindustrien, der trækker opsvinget. Siden 2013 er beskæftigelsen i industrien i Danmark vokset med 11.500 personer. Der er altså grund til, at vi én gang for alle lægger krisesnak og dommedags-profetier i graven.

Og så alligevel ikke. For det opsving, som både Fyn og resten af Danmark står midt i, kan ende brat, hvis ikke vi tænker os godt om. Vi har store udfordringer med at skaffe fremtidens arbejdskraft i form af faglærte. Regeringen har ikke gjort det nemmere med besparelser på erhvervsskolerne, der faktisk burde styrkes, når nu alle er enige om, at vi står over for massiv mangel på netop det folk, der bliver uddannet på erhvervsskolerne.

Også på virksomhederne er der plads til forbedringer. Vi mangler stadig mange praktikpladser til de unge mennesker, der er fremtidens benzin på vækstmotoren i industrien. I Faaborg-Midtfyn mangler der 148 praktikpladser, i Svendborg 187 og på Langeland 33.

På Svendborg Erhvervsskole er der i år kommet 100 flere uddannelsesaftaler, så vi er så småt på rette vej, men lad os insistere på, at Fyn fortsat skal være i vækst og fremgang. Her er så mange muligheder og den fynske robotklynge er et godt eksempel på, at viljen er til stede.

Lad os sammen sørge for, at opsvinget ikke ender i nedtur. Det er op til os selv.