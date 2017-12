Beskæftigelse: Hent inspiration i København

Det går fremad med at få borgere på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Det drejer sig om bl.a. aktivitetsparate borgere i Københavns Kommune.

I de første ni måneder af 2014 fik Københavns Kommune nemlig 773 såkaldte udsatte borgere i job eller uddannelse. I 2017 er antallet steget til 1108, borgere som enten er kommet i job eller uddannelse, altså en stigning på 43,3 procent over tre år.

København har bl.a. arbejdet med brancheopkvalificering og flere af de tiltag som med årene er kommet på beskæftigelsesområdet. Man kan naturligvis forsat anfægte de forskellige tiltag og reformer, herunder den udskældte 225-timers regel, som i kombination med andre strategiske indsatser har vist effekt.

Men det kræver at man som minimum lader sine vurderinger være baseret på andet end synsninger. Københavns Kommune viser nemlig vejen i forhold til at få aktivitetsparate borgere fra offentlig forsørgelse over i beskæftigelse, til trods for at disse har været parkeret på sidelinien som passiv aktivitetsparat, eller som nogle kategorisk kalder dem "de syge og dårlige".

At få aktivitetsparate, med betegnelsen socialt udsatte, på arbejdsmarkedet har afsmittende effekt på kommende generationer. Forældre på offentlig forsørgelse har nemlig indvirkning på deres børns sociale arv. Risikoen for at deres børn ender på offentlig forsørgelse øges, jo længere forældre er på offentlig forsørgelse.

Vi har højkonjunktur og byggeboom i Odense. Det er et skridt i den rigtige retning, som skal udnyttes effektivt.

Nu kommer der ny rådmand på beskæftigelsesområdet, og han har alle parametre med sig i forhold til at nedbringe Odenses ledighed. Vi glæder os derfor til at følge byens udvikling på området, som samtidig er nøglen til styrket velfærd.

Lad os kalde strategien for "velfærdsindsatsen".