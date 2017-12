Læserbrev: Det er nu, vi på Langeland skal stå sammen og vise overfor vores politikere, at vi vil ÆrøXpressen. Det er nu, muligheden for at få genetableret det fællesskab med Ærø, som vi altid har haft, er der. Det kan undre, at der ikke kommer nogen udmelding fra politikerne.

At turistforeningen ikke er en aktiv medspiller til de ildsjæle på Ærø, der vil forbinde de to øer. Med det øgede fokus på cykelturisme, vandsportsaktiviteter, vandrestier og sommerhusudlejning, vil der være en oplagt mulighed for at samarbejde og tilbyde kombiture.

Ligeledes at handelsstandsforeningen intet foretager sig på dette område, der vil være til gavn for samhørigheden og udviklingen af turisme på begge øer.

Men først og fremmest ville en positiv politisk udmelding højst sandsynligt gøre det nemmere for de personer, der prøver at skaffe de midler, der skal til, for at få ÆrøXpressen i gang. Der er nu slutspurten kører, så jeg vil opfordre alle langelændere til at tegne aktier i Ærøexpressen - en oplagt jule- eller nytårsgave.

God jul og godt nytår.