Krishnakumari Kasirajah, tamilsk indvandrer i Nyborg, gør en stor dyd ud af at bevare sin oprindelige kulturs traditioner, vaner og normer. Det er vigtigt for et helt folk, mener hun.

Nyborg: Fem-årige Kanisha Kasirajah har smaragdgrøn kjole og gyldne smykker på, rød prik i panden, bare tæer og håret i en så lang fletning, at det næsten når gulvet, når hun danser. Over 100 mennesker har øjnene på hende i salen i Vindinge Hallen. Pigen er koncentreret, mens hun følger den indøvede koreografi og de orientalske rytmer, der dikterer den lille krops livlige bevægelser. Kanisha Kasirajah er i gang med et af sine indslag ved fejringen af 30-års jubilæet for Nyborg Dansk-Tamilsk Venskabsforening. For hendes mor, Krishnakumari Kasirajah, har det altid været vigtigt, at børnene kender den tamilske kultur. At den bliver bevaret. Det fortæller hun, da Fyens Stiftstidende møder hende efter den tamilske kulturfest. Krishnakumari Kasirajah fik selv en traditionel tamilsk opvækst, fordi hendes forældre ikke kendte til andet. Nu sætter hun sine to døtre igennem det samme. Men af en anden grund: - Ellers går det tabt. Når de er børn, skal de kende vores kultur. Den danske kultur kommer helt automatisk fra deres venner og omgivelser. Jeg vil belære dem om vores kultur og religion, og om vores måde at synge og danse på, siger Krishnakumari Kasirajah.

Se fem-årig optræde med tamilsk dans

Mere end en dans