For nylig blev uddannelsen på Musicalakademiet i Fredericia godkendt som en bachelor-grad. Men allerede nu er der planer om at gå endnu videre end det. For kulturen og for Fredericias skyld, siger uddannelseslederen.

Er du ikke bange for, at det hele bliver for akademisk og kommer for langt væk fra scenen?

Den danske scenekunstskole, Musicalakademiet i Fredericia Musicalakademiet i Fredericia blev etableret i år 2000. Blandt andet på initiativ af Helge Reinhardt.I begyndelsen var uddannelsen båret af elevernes egenbetaling samt tilskud fra Fredericia Kommune og Vejle Amt. Siden blev uddannelsen SU-berettiget og kom på finansloven. Senest er akademiet blevet en del af Den Danske Scenekunstskole, som er fællesbetegnelsen for statslige uddannelser i Aarhus, Odense, København, Odsherred og Fredericia. Uddannelserne underviser i alle aspekter af scenekunst: Skuespil, dans, koreografi, iscenesættelse og produktion. Ifølge uddannelsesleder Thomas Agerholm har det været afgørende at blive en del af Den Danske Scenekunstskole. Uden den fusion var bachelor-stemplet aldrig blevet opnået i Fredericia, mener han. Og heller ikke kandidat-drømmen ville være realistisk, hvis akademiet kun stod på egne ben.

Det har krævet hårdt arbejde og en stor del tålmodighed for uddannelsesleder Thomas Agerholm og resten af akademiets administration at nå dertil. Alligevel er han ikke til sinds at hvile på laurbærrene. Han så gerne, at akademiet sammen med de andre statslige scenekunstskoler snart tilbyder en toårig kandidat-grad.

Da Akkrediteringsrådet i oktober gav Musicalakademiet det blå bachelor-stempel, udløste det jubel på Thomas Agerholms kontor.

“ Det åbner nye muligheder - både for eleverne og for faget. Thomas Agerholm, Musicalakademiet

- Vi er pissestolte. Det her betyder, at vores elever får bedre mulighed for at videreuddanne sig i både ind- og udland. Og det gør det lettere for os at lokke udenlandske kræfter hertil, siger han.

Indholdsmæssigt har stemplet ikke den store betydning for uddannelsen i Fredericia.

- Vi kan faktisk stort set overføre vores læseplan fra diplomuddannelsen til den nye bachelor-grad. Faktisk er vores uddannelse i årevis blevet betragtet som ækvivalent med en bachelor-grad, siger Thomas Agerskov.

Det betyder, at studenter fra akademiet i Fredericia har kunnet søge ind på udenlandske videreuddannelser. Det krævede kun lidt forståelse fra den udenlandske uddannelse, som måtte kontakte Fredericia for at få bekræftet, hvordan det hele hang sammen. Dén postgang er ikke længere nødvendig, når eleverne kommer med et bachelor-stempel i papirerne.

- Nu kan eleverne dokumentere, at de er lige så specialiserede som en bachelor fra et universitet. Det åbner døre. Både for dem og for faget, siger Thomas Agerholm, som vil arbejde for, at stemplet også gælder med nogle års tilbagevirkende kraft og dermed kan komme skolens tidligere studerende til gavn.