Jordsalg

Fredericia: Hvis man ønsker at bygge et nyt hus i Fredericia Kommune til sig selv eller sin familie, er det i øjeblikket svært at finde en byggegrund. I hvert fald hvis man gerne vil købe én af Fredericia Kommunes grunde. Der er nemlig kun 45 parcelhusgrunde tilbage at vælge imellem.

På Argentinervej i Snoghøj er der 17 grunde ud af de oprindeligt udbudte 38. Her har interessen været stor, og mange af køberne er allerede i gang med at bygge huse.

På Martine Christoffersens Vej var der ikke så godt gang i salget af de sidste små grunde, så lokalplanen er ændret, så kommunen kunne tilbyde større grunde. Det hjalp på interessen - der er solgt to i 2017.

Ifølge formand for by- og planudvalget Steen Wrist Ørts (S) er manglen på byggegrunde et positivt problem, så der er planer om at udstykke flere grunde i Fredericia Kommune.

- Vi har netop i udvalget sagt ja til et lokalplansforslag om et nyt kvarter på Fuglsang, hvor der kommer mange grunde, og så håber vi på sigt at få lov til at lave 270 grunde i Sønderskov, fortæller han.

Fuglsang Vest er et område mellem Skærbækvej og Stovstrup Skov, hvor Fredericia Kommune i dag ejer cirka en fjerdedel af arealet. Fredericia Kommune vil dermed skulle opkøbe jord.

I Kolding er der til sammenligning solgt 93 parcelhusgrunde i 2017, oplyser Kolding Kommune. Vejle Kommune har solgt 72 parcelhusgrunde, oplyser forvaltningen.