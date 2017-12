Året der gik

Det politiske Fredericia drømmer om, at Hjemmeværnet tager over efter soldaterne på Bülows Kaserne - men det er op til landspolitikerne på Christiansborg.

Fredericia: For Pernelle Jensen (V), formand for uddannelsesudvalget, findes der er en plan A, og hun har ingen intentioner om at rode i skuffen efter plan B eller C.

Fordi plan A stadig er i spil.

Og den plan går ud på at etablere et Hjemmeværnscenter på Bülows Kaserne, hvilket ifølge Pernelle Jensen giver ret god mening.

- For det første fordi faciliteterne egner sig til formålet, og for det andet fordi Hjemmeværnet på den måde samler sine aktiviteter et centralt sted i landet, hvilket vil spare dem fra masser af kørsel, siger Pernelle Jensen.

Et kommende forsvarsforlig vil afgøre, om Fredericia Kommunes plan A bliver ført ud i livet, men Pernelle Jensen understreger, at der også i Hjemmeværnet findes kræfter, der mener, det er en god idé med Bülows Kaserne.

- Vi er i en god dialog med Forsvaret, men i sidste ende er det op til politikerne på Christiansborg, siger Pernelle Jensen.