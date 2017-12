Ophidselsen over at have set de enorme aftryk af tigerpoter tæt ved vejen ind i Ranthambore Nationalpark fortager sig lidt efter lidt. Ganske vist kan naturguiden ud fra aftrykket afgøre, om det er en han- eller huntiger, hvor gammel den er, og hvor længe siden det er, den var her forbi. Men umiddelbart er der ingen tigre i sigte. Området, der er 1048 kvadratkilometer stort - eller som to gange Bornholm - er delt op i 10 zoner, som danner territoriet for 64 af de sjældne stribede kattedyr. Men kun godt en tredjedel af nationalparken er tilgængelig i jeepen - og tigrene holder mest til i de uvejsomme bjergegne, hvor også den sky leopard jager.Indtil videre er safariturens største overraskelse, da én af de sortmaskede gibbonaber gesvindt forfølger bilen - lige over vore hoveder i trætoppenes grene. Heldigvis er den ikke som de aggressive makakaber, der holder til i byerne. Gibbonaben er fredelig, indladende, rar. Masser af vildt er der her. Hundredvis af antiloper og hjorte. Bilen udgør ingen fare for dem. De græsser roligt videre og indikerer i øvrigt, at der i hvert fald ikke er rovdyr i nærheden.Måske lige med undtagelse af flodens krokodiller, som dovne og ubevægelige ligger langs bredden. For det er vintertid, og krokodillerne er næsten gået i dvale og har nedsat deres fødebehov til sølle 50 gram kød om dagen.Men det ved flokken af påfugle tilsyneladende ikke. De indiske nationalfugle med den fantastiske fjerpragt i fluorescerende blågrøn trykker sig tæt sammen, mens de angste skriger deres advarsler. Krokodillerne ænser dem ikke. Og en hord af antiloper ser da også deres snit til at krydse floden lidt længere oppe - men ikke så langt væk, at en sulten krokodille ikke kunne nå dem.

Gribbe kredser i luften med deres strakte lyserøde halse, og guiden udpeger en sjældenhed. Kongegribben, som står i ensom positur ved kanten af en udtørret sø. Området har ikke tilnærmelsesvis fået den ønskede vandmængde i år, så regeringen har sørget for at sende vandvogne ud, men ikke nok til at fylde alle vandhuller.På en sten ligger en stor skildpadde og soler sig. Den er der ikke mange, som ser, bliver vi gjort opmærksomme på. Kingfisher-fuglen er en anden seværdighed, indprentes vi. Om end den ser meget lille og måske ikke så prangende ud, forsikrer guiden, at vi er heldige.Vi tænker kun på tigeren.Så er der pludselig bevægelse i buskadset på den anden side af vejen. En sortbjørn lunter af sted. - Sortbjørn, fantastisk, råber guiden på sit læspende engelsk og lader os forstå, at den er endnu mere sjælden at se end tigeren.Alligevel kan vi mærke på ham, at han ærgrer sig. Af flere grunde - også rent pekuniære. For hvis han kan finde en tiger, som safari­gæsterne får at se, udløser det en bonus til ham.Vi møder en anden jeep. Guiderne diskuterer og peger. Med fingersprog viser jeepens gæster, at de har set den. Tigeren. Det hellige dyr.Stammoderen til halvdelen af Ranthambores tiger-bestand, Maccali, døde forrige år og fik salutskud og ligbål som en anden første-kaste-inder, og begivenheden blev tv-transmitteret. Så tigeren betyder noget i Indien. Den er et statussymbol. Har man set tigeren, bringer det lykke. Nå, men vi har set sortbjørnen, forsøger vi os. Praleriet virker ikke.Nu tager fanden ved guiden og jeepens formummede chauffør - tørklædet om hovedet levner en sprække til øjnene og får ham til at ligne en autonom, men sikrer ham mod sand og støv. Resolut vendes bilen. Pas på grenene, lyder advarslen, og vi skynder os at dukke os, for stien er blevet mere uvejsom.Jeepen trækker op ad bjergsiden og endelig: Tigeren er der.En enlig han har lagt sig til at sove i den svindende sol. De fleste ser den stribede krop med det blotte øje - andre må have kikkerten til hjælp for at se, at fototrofæet er fundet.Vi har set tigeren. Og er nu begunstiget af held og lykke i al fremtid.