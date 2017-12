Vi rejste med Bravo Tours, der har rundturen i Indien som ny destination.På 13 dage besøgte vi Den Gyldne Trekant. Først Delhi (to overnatninger), Agra med blandt andet Taj Mahal (en overnatning), Ranthambore Nationalpark (to overnatninger) og Jaipur (to overnatninger). Derefter med fly til Goa (fem overnatninger).Næste afrejse med Bravo Tours er 23. januar. Pris for to personer: 29.996 kroner.I prisen indgår, foruden fly og bus, førsteklasses hoteller. På rundturen er inkluderet entréer, safaritur, rickshaw-tur samt halvpension (buffet med indiske og kontinentale retter, men i nye tilberedninger hver dag).Dansk og indisk rejseguide, der sammen er i stand til at svare på alt og er rede til at varetage gæsternes interesser. For eksempel da pas og tegnebog blev glemt i en safety-boks på hotellet i Delhi og skulle fragtes til Jaipur.Desuden er busturen på landevejen tilrettelagt efter statsdrevne restauranter med forpligtelse til at have servicefaciliteter som rene toiletter (!) og udsalg af snacks, mad og drikke. Vand på flaske er obligatorisk fri service både på hoteller samt i bussen.

Magasinet Rejser var inviteret af Bravo Tours.