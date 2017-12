1 / 6

Efter landbrug er bryllups-branchen Indiens næststørste. Bryllupper fejres over fem til seks dage - ikke nødvendigvis med lørdag eller søndag som fikspunkt. Gæsteantallet ligger typisk på 1000-1500. Kvinden her havde dog kun inviteret 500. Til gengæld havde familien lejet et helt luksushotel til festerne. Her får hun sine ben, hænder og arme hennatatoveret. Tanten er anstandsdame. Foto: Iben Friis Jensen