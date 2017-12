Samarbejdsaftale

Fredericia: Langtidsledige skal have en chance for at komme i job. Det er tanken bag samarbejdsaftalen mellem LO Fredericia, Fredericia Kommune og Business Fredericia, der blev indgået ved budgetforlig 2017 i forbindelse med en sænkning af dækningsafgiften til virksomhederne.

Samarbejdsaftalen betyder, at virksomheder via en aftale forpligter sig til at åbne dørene for langtidsledige fra jobcentret. I øjeblikket arbejder projektkonsulent Nete Sørensen fra Business Fredericia på at indgå aftaler med virksomhederne, og der bliver jævnligt skrevet under på en aftale.

- Vi har indgået over 70 samarbejdsaftaler det seneste år, og der har været mange jobåbninger - dog ikke nødvendigvis alle fuldtidsjob, fortæller Nete Sørensen.