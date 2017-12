Året der gik

- Efterfølgende holdt uddannelsesudvalget møde med Rigspolitiet og forsvaret, og vi sagde til dem, at hvis der er noget med lokalplaner, de skal have hjælp til, eller på anden vis får brug for kommunen, så ville vi være servicemindede, fortæller udvalgets formand Pernelle Jensen (V).

Fredericia: Når politiskoleeleverne til oktober 2018 begynder deres uddannelse på den nye, midlertidige politiskole på Ryes Kaserne, står Fredericia Kommune klar med hjælp til at finde egnede boliger.

Politikerne i Fredericia håber, at den midlertidige politiskole vil trække bosætning til byen både i form af elever og lærere.

- Vi har kigget på, hvor vi kan tilbyde boliger, men det afhænger af, hvem der søger ind, for gennemsnitsalderen på politiskoleelever er typisk højere end de andre uddannelser, vi har. Dermed vil nogle have familier, og så skal vi stille andre boligforhold til rådighed. Vi vil selvfølgelig også gerne fortælle dem om, hvad vi kan tilbyde her i Fredericia, forklarer Pernelle Jensen.

Hun fortæller desuden, at uddannelsesudvalget går i gang efter nytår med at få fulgt op på, hvad der helt konkret skal gøres for den midlertidige politiskole.