Igennem et helt liv producerede Bjørn Wiinblad festlig, fabulerende og farverig kunst og designobjekter, som i perioder fandtes i de fleste danske hjem foruden millioner af udenlandske. For få år siden blev hans designarv relanceret af brandet Bjørn Wiinblad Denmark under Rosendahl, der samtidig ramte en ny trend af maksimalisme i boligindretningen. I år ville den generøse kunstner være fyldt 100 år.

Det skal en helt enorm selvtillid til at bestemme, at ens hjem skal stå uberørt fra det øjeblik, man dør, og åbnes for eftertidens gæster. At vide med sig selv, at man er så interessant, at fremtiden tager imod den testamenterede gave, det var, da Bjørn Wiinblad efterlod alt, han ejede, til Bjørn Wiinblads Fond for at sikre sit eftermæle. Men selvtilliden bliver ikke gjort til skamme for den maksimalistiske, farverige kunstner. For hver dag besøger grupper af mennesker det blå hus i Sorgenfri for at træde ind i Bjørn Wiinblads univers af glade, klare farver og overvældende overflod.

Bjørn Wiinblad Bjørn Wiinblad blev født i 1918.Han voksede op i en socialdemokratisk og politisk familie.



Han blev først udlært som typograf, men tog senere en uddannelse på kunstakademiet.



I 1945 havde han sin første udstilling, der blev rost bredt i pressen. Den gav ham både arbejde hos Rosenthal i Tyskland som designer og lagde grunden for hans internationale gennembrud som kunstner.



Udover Danmark er han især populær i Norge, Tyskland, USA og Japan.



Han boede en stor del af sit liv i Schweiz, men havde syv hjem i forskellige lande. De sidste år af hans liv boede han i det blå hus i Sorgenfri.



Han var aldrig gift eller havde børn.



Bjørn Wiinblad døde i 2006 og efterlod alt han ejede til Bjørn Wiinblad Fonden, som forvalter designarven og holder det arbejdende værksted og det blå hus åbent.



Bjørn Winnblad Denmark, som er en del af Rosendahl Design Group har købt rettighederne til kunstnerens design. For hvert produkt, der bliver solgt fra deres kollektion, går et beløb til det blå hus' vedligehold og drift.



Et hjem, der fuldstændigt spejler hans design, dekorationer og kunst. Men også et hus, hvor Bjørn Wiinblads unika-figurer stadig bliver produceret af hans malerpiger, pottemager og med de samme metoder, som før designeren bag døde. Efter modeller tegnet af Wiinblad selv, maler de krummelurer, dekorationer og liv ind i unika keramikfigurer, der oftest ligner kvinder med runde hoveder, spidse næser og mandelformede øjne.

Hans umiskendelige streg var den samme fra første udstilling i 1945 til hans død i 2006, men han blev ved med at udvikle nye motiver og dekorationer. Og materialerne var ligeså mangfoldige som farverne: Papmaché, kobber, gips, glas, keramik, stof og papir og blyant. Han skabte designobjekter til boligen, keramikfigurer til pynt, plakater, gobeliner, scenografier og udsmykkede restauranter, hoteller og krydstogtsskibe. Det lyder som en mand, der havde flere timer i døgnet end de fleste, men det havde Wiinblad til dels også, for han sov ikke meget af tiden væk, fortæller hans nabo, ven og hjælper gennem 30 år René Schultz.

- Han sov vel kun en til to timer hver nat. For der var altid noget at arbejde med. Nogle gange ringede han midt om natten og sagde: "Kom over og se. Det er det bedste, jeg nogensinde har lavet". Det var det altid. Hans selvtillid manglende ikke noget, siger René Schultz, der stadig bor ved siden af det blå hus og står for de daglige rundvisninger i Wiinblads liv.

- Han havde svært ved at holde op. Han blev bare ved og ved med at dekorere og tilføje nye detaljer, fugle og farver, siger René Schultz.

Udover de let genkendelige streger og den naive, glade motivverden er Wiinblads designunivers fyldt af overdådighed, farverigdom og en generøsitet, som han ikke bare udlevede i sin kunst og sine design.

Han lavede gaver. Alt, hvad han lavede, opfattede han som gaver, ligesom han havde gjort, da han som barn skabte, tegnede og kreerede. Hvis han ikke havde haft en direktør, havde han givet alt væk, mener René Schultz. Men generøsisteten gav sig også til udtryk i hans produktion, for da han var blevet voldsomt populær blandt eliten i 1950'erne, efterspurgte mange mennesker med færre penge hans ting.

- Bjørns idé var, at alle ting skulle ud til dem, der ville have dem, husker René Schultz.

Så han producerede smørebrætter eller kopper med tryk, der var billige nok til, at de fleste kunne købe en Bjørn Wiinblad-ting. Og det gjorde de fleste. Hans produktioner fandtes i stort set alle danske hjem og millioner af udenlandske - det sidste som følge af hans titel som chefdesigner i tyske Rosenthal.

- Mange er så bange for, at der ikke kan være nogen forbindelse mellem popularitet og kvalitet. Men det er en tankegang, som jeg slet ikke kan følge, har Bjørn Wiinblad engang sagt.

Men Wiinblads tankegang var også noget for sig. Han levede for at arbejde, høre (og spille) musik og for sine bøger. Og hans livsværker lever videre efter hans død - både i værkstedet i Sorgenfri, hvor original Wiinblad-keramik stadig bliver til, og i de redesignede udgaver af hans tegninger og idéer.

Populær er han i hvert fald stadigvæk, når han fylder 100 år til september.