Newzealandsk lammeuld: Lammeuld kaldes den første uld, der bliver klippet af et får, og den uld er det blødeste, som fåret nogensinde vil levere. Lammeulden, der er brugt til Norman Copenhagens blå plaid, kommer fra New Zealand, som er en af verdens største producenter af uld. Især merinould. Plaiden Tint er vævet af 100 procent ren lammeuld. Den er designet af Anne Lehmann, som har skabt en plaid i seks nuancer af blå, der gradvist bliver mørkere. Plaiden måler 130 gange 180 centimeter og koster 749 kroner. Foto: Normann Copenhagen

Bomuld: Bloomingvilles sennepsgule plaid er vævet i en blanding med 83 procent bomuld. I modsætning til uld kommer bomuld ikke fra dyr, men fra bomuldsplanten. Fibrene fra planten spindes til tråde, som bruges til at lave stof af. Bomuldsstof er åndbart, og er blandt verdens mest brugte naturtekstiler til beklædning. Bomuld er robust og holder derfor længe. Den er også varmeledende og bliver ofte brugt til sommertøj, da det leder varmen væk fra kroppen. Bloomingvilles bomuldsplaid fås i tre farver. Den måler 130 gange 160 centimeter og koster 149 kroner. Foto: Bloomingville

Alpacauld: Barcelonaplaiden fra Silkeborg Uldspinderi er vævet med 50 procent alpacauld fra Peru. Ulden fra alpacaer kan ligne fåreuld, men er varmere og stikker ikke. Derudover er der ikke lanolin i uld fra alapcaerne, hvilket gør det allergivenligt. Alpacauld er sædvanligvis kort og tæt, hvilket gør, at den vil holde sig pæn i lang tid. Barcelonaplaiden er dobbeltvævet med en mørk og lys side: mønster og baggrund bytter farve, og kvadrater forvandles umærkeligt til cirkler. Udover alpaca er Barcelonaplaiden vævet med 50 procent merinould. Den fås i ni forskellige farver og koster 1000 kroner. Foto: Silkeborg Uldspinderi

Merino: Muuto-plaiden er lavet af 100 procent merinould, der kommer fra en bestemt race af får. En af de egenskaber, der adskiller merino fra anden uld, er, at den har specielt tynde fibre, så den ikke kradser. Derfor bruges den ofte til undertøj, men vil også gøre en plaid blød at pakke sig ind i. Udover blødheden er ulden fra merinofår slidstærk, hvilket gør, at plaiden kan holde i lang tid. Muuto-plaiden hedder Sway, og det geometriske mønster er designet af væver Tina Ratzer. Plaiden fås også i sennepsgul og sort/hvid. Den koster 1395 kroner. Foto: Muuto

Mongolsk babykameluld: Den strikkede plaid er lavet af 100 procent mongolsk babykameluld. En uld, der i høj grad står i skyggen af kashmir, som de fleste kender som en luksusuld. Kamelulden er blevet brugt til tekstiler i tusindvis af år. Som et kuriosum kan det fortælles, at den er blevet sat i forbindelse med øget blodcirkulation, aktivering af stofskiftet og lindring af gigtsmerter. Mere sikkert er det, at kamelulden er blød, samtidig med at den har isolerende egenskaber og altså holder på varmen. Ulden fra babykameler er ofte lys, som plaiden her, mens voksne kamelers uld er mere mørk: kamelfarvet. Kameluld farves sjældent, da farvning gør den stivere som fåreuld. Kameluldsplaiden er fra Undarrma.com og koster 1345 kroner. Foto: Undarrma.com

Hør: Hør kommer ligesom bomuld fra planter. De lange fibre fra hørplanterne bliver til stærke og robuste materialer, der har en længere levetid end bomuld. Hør har en antiseptisk evne, hvilket vil sige, at hverken bakterier eller svampe kan leve i tekstiler af hør. Den er desuden resistent mod møl og tæppebiller samt skyr snavs og pletter. Hørtæpper kan være kraftige, men bliver blødere i vask. Tæppet fra unikognaturlig.dk er blevet vasket i produktionen, så det allerede er blødt. Det polkaprikkede tæppe er lavet af 100 procent hør, og det er vævet dobbeltsidigt, så både den lyserøde og den grå side kan vendes opad. Det er 130 gange 200 centimeter stort og koster 575 kroner. Foto: unikognaturlig.dk