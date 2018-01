De fire årstider er udgangspunktet for madskribent Helle Brønnum Carlsen og Louise Beck Brønnum, der har lavet kogebogen "Sæson", der udkommer til april. Foråret er tid for asparges, kalv og stenbiderrogn, sommeren er kartofler, jordbær og jomfruhummere. Efteråret er brombær, svampe, rødder og græskar. Og vinteren er gris, torsk og kål. Bolig og Livsstil har fået lov til at bringe et uddrag af den kommende kogebog: opskrifter på tre slags vinterkål.

(2 personer)

4 skiver pancetta (eller tyndskåret bacon)

500 g grønkål

1 stort fed hvidløg

½ dl hvidvin

20 g smør

2 spsk. mel

2 dl mælk

50 g pecorino

salt og peber

2 kyllingbryster, med skind

olivenolie og smør

salt og peber

Steg baconskiver af i en pande, til de er sprøde. Tag dem af, og kom grønkål med hvidløg på samme pande, og steg i et til to minutter. Tilsæt hvidvin, og tag panden af varmen. Lad det stå i to minutter. Tag grønkålen over på et fad, men gem væden.

Smelt smør i en gryde. Kom mel ved, og rør i to minutter, til melet er fordelt godt i smørret, og stegt let af. Kom mælken ved, og væden fra kålen. Rør, til saucen tyknes, og kom revet ost i. Hæld den over grønkålen, og gratiner det hele i 10 minutter.

Drys kylling med salt og peber, og tænd for en pande. Kom lidt olivenolie på, og start med skindsiden nedad ved høj varme. Efter to til tre minutter vend, og skru ned for varmen. Tilsæt en stor klat smør, og brug en ske til at hælde den smeltede smør over kyllingebrysterne. Steg i yderligere 15 minutter. Servér kylling til grønkål og med sprøde baconskiver.