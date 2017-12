Debat: Natur og udvikling er ikke modsætninger

Læserbrev: Anne Behr skriver 17. december, at hun er bekymret for, at en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil få voldsomme konsekvenser for naturen.

Jeg er fortaler for en fast forbindelse. En bedre vej til Odense og en ny direkte forbindelse til Sønderjylland og Tyskland vil kunne løfte Faaborg-egnen på mange parametre. Men jeg forstår hendes bekymring. Naturen i Svanninge Bakker er helt unik, og den skal vi beskytte. Men heldigvis behøver vi ikke vælge mellem natur og en moderne infrastruktur.

Organisationen AlsFynBroen arbejder i disse år på at undersøge, hvordan en fast forbindelse mellem Als og Fyn vil kunne se ud. Og en central del af deres arbejde går ud på at finde en løsning, så ny og tidssvarende infrastruktur til gavn for Faaborg og Sydvestfyn kan ske i samspil med naturen.

Med andre ord: Der kommer ikke en sekssporet motorvej tværs igennem Svanninge Bakker. En fast forbindelse til Als og en bedre vej mellem Faaborg og Odense både kan og skal ske i harmoni med vores smukke natur.