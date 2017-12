Debat: Fri telefon gavner mange

Læserbrev: Man siger, at i krig er sandheden det første offer. Dansk politik kan i disse dag godt minde om krig, og det må siges, at sandheden ofte har trænge kår. Så når den fjernelse af skatten på fri telefon, som regeringen og DF er blevet enige om, fremlægges som en skattelettelse for de rigeste, så bør man huske at få alle mellemregninger med.

En afskaffelse af skatten på fri telefon vil ganske vist betyde, at flere rige får en skattelettelse, men det skyldes alene, at flere rige i dag har fri telefon. Procentuelt er der nemlig tale om en større skattelettelse for de lavestlønnede, og en afskaffelse af skatten vil formentlig betyde, at flere fra lav- og mellemindkomsterne fremadrettet vil få en fri telefon.

Det skyldes det simple faktum, at når man har skat på et givent gode, så har det den konsekvens, at det påvirker folks forbrugsbeslutning. Vi har få dyre biler herhjemme, fordi de bliver brandbeskattet, folk kører til grænsen for at handle slik, chokolade, vin, øl og spiritus, fordi de tyske afgifter er lavere og så videre.

Skatten på den frie telefon virker på samme måde. Nogle grupper af medarbejdere - typisk mellem- og lavindkomstgrupper ønsker ikke at få en fri telefon og lader den derfor blive liggende på arbejdet, så de ikke bliver beskattet.

En afskaffelse af skatten på fri telefon vil derfor medføre, at flere lav- og mellemindkomstgrupper ønsker at modtage tilbuddet om fri telefon. For de lavt- og mellemlønnede er der dermed tale om en konkret skattelettelse, og for arbejdsgiverne vil det betyde mere fleksibilitet og dermed en bedre udnyttelse af arbejdskraften.

Det må siges at være win-win.