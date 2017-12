Debat: En trist udvikling

Læserbrev: Endnu et offentligt ejet forsyningsselskab, nu Nature Energy, er på vej til at blive solgt til privatejet selskab.

Hvem kan ærligt forklare, hvorfor det er bedre for forbrugerne, at et overskud bliver givet til private investorer, fremfor det bliver givet til, ja, til forbrugerne?

Engang var det andelsbevægelsen og fagbevægelsens egne selskaber, der for mange partier var det ideologiske bedste for fællesskabet, at have egne selskaber - uden mellemled, der også skulle have en fortjeneste.

Nu er det for de samme partier meget bedre at få et profithungrende privat selskab til at løbe med fællesskabets overskud og forbrugernes demokratiske styring af forsynings-fremtiden.

Det er sgu' en trist udvikling.