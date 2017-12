Debat: Gaveregn over Fyn

Synspunkt: Det har været et hæsblæsende år. Og nu har vi fået en finanslovsaftale for 2018. Det tog sin tid af få aftalen på plads, men den har været ventetiden værd. Der er god grund til, at fynboerne "springer" forventningsfulde ind i 2018. For finanslovsaftalen indeholder en række initiativer, som skaber vækst og udvikling på Fyn.

2018 bliver et år med skarpt fokus på den fynske infrastruktur - både på motorvejen og på nettet. Vi har endelig fundet finansiering til et tredje spor på den fynske motorvej. Når jeg skriver endelig, så mener jeg endelig, for jeg har kæmpet benhårdt for en udvidelse af den fynske motorvej fra min første arbejdsdag i Folketinget. For både det fynske erhvervsliv og alle vi andre har sukket efter en løsning på de trængselsproblemer, som besværliggør vores dagligdag og stjæler kostbar tid, som vi alle kunne have brugt bedre.

Nu er vi endelig på rette spor, og kan med en udvidelse af E20 se frem til ny vækst og udvikling.

Med en takstnedsættelse på Storebæltsbroen får vi større frihed til at bevæge os på tværs og besøge venner på Sjælland eller blot tage en tur i Tivoli med familien. Jeg er klar over, at vi kan forvente flere biler henover Fyn med en udvidelse af E20 og billigere brotakst. Derfor har det været afgørende for mig at sikre midler til støjreducerende foranstaltninger syd om Odense, så familier, der bor tæt på motorvejen, for eksempel får mulighed for at søge tilskud til facadeisolering.

Trafik er mange ting i et moderne Danmark. For mig har det været et klart ønske at midlerne fra bredbåndspuljen blandt andet anvendes til at sikre hurtigere internet til de områder på Fyn, hvor der i dag ikke er en holdbar bredbåndsforbindelse. Det er derfor rigtig glædeligt, at Energistyrelsen har godkendt 10 millioner kroner til projekter på Fyn. Det er helt urimeligt, hvis det er postnummeret, der afgør, om man kan klare almindelige dagligdags ting, som for eksempel at åbne sin e-boks eller streame en film.

Hvis vi skal have ny vækst og udvikling på Fyn, så skal vi drage nytte af de fordele, vi har fra naturens hånd. Og den fynske natur er en mangfoldig gave. Jeg er kisteglad for, at vi med finanslovsaftalen har prioriteret 32 millioner kroner til et nyt kyst- og lystfiskercenter, som skal ligge i området omkring Helnæs. De unikke omgivelser ved Helnæsbugten og det ideelle lystfiskerfarvand kommer forhåbentlig til at tiltrække internationale lystfiskere til de fynske campingpladser, hoteller og restauranter.

2017 har været et godt år for Danmark. Det betyder, at der er økonomi til at styrke den nære velfærd. For mig handler velfærd blandt andet om et stærkt sundhedsvæsen og en værdig ældrepleje. Med til en værdig alderdom hører et godt måltid, duften af frisk tilberedt mad, selv at kunne bidrage til madlavningen eller blot få en snak i køkkenet, inden maden spises. Når plejehjemmet Steensvang i Faldsled har modtaget 523.000 kroner fra "køkkenpuljen" og har rykket madlavningen op fra kælderen til et nybygget fællesrum med køkken tættere på plejehjemmets beboere, så giver det mening. For køkkenet er et samlingspunkt. Sådan er det i mange familier, og hvorfor skulle det være anderledes på et plejehjem.

Mange fynboer lever med en demens-sygdom. Det har store konsekvenser både for den syge og for de pårørende. For er man først ramt af demens, så ændrer livet sig for altid. Livets store spørgsmål som for eksempel "hvor længe kan jeg blive i eget hjem?" eller "hvordan sikrer jeg min familie?" trænger sig på.

Jeg bliver ofte mødt med ønsket fra pårørende om en styrket indsats, så vi i højere grad får skabt tryghed og bedre muligheder for aflastning. For det er hårdt at være pårørende til en demens-ramt - også selvom man elsker sin ægtefælle. Det glæder mig virkelig, at fire fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Nordfyn, med midler fra Christiansborg, nu har indledt et samarbejde om et mobilt rådgivnings- og aktivitetscenter for demente, der kan bistå demente og deres pårørende.

Et af de allersidste lovforslag, som vi stemte igennem inden jul, var en forsøgsordning med medicinsk cannabis. Jeg har store forventninger til forsøgsordningen både på patienters og de fynske gartneres vegne. For med forsøgsordningen bliver der mulighed for, at vi i Danmark kan dyrke cannabis til medicinsk brug. Tre fynske producenter har fået godkendt deres ansøgning og kan snart begynde produktionen af medicinsk cannabis. Det glæder mig meget, at vi på Fyn får muligheden for at skabe en eksport- og hjemmeproduktion.

Herfra et ønske om et godt nytår til alle fynboer.