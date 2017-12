Langeland: Jørgen Vestby Christiansen får stadig sin kommunaldirektør-løn fra Langeland Kommune.

Langeland Kommune fyrede Jørgen Christiansen den 1. februar 2016. Som tjenestemandsansat forhandlede han sig frem til en aftale, der sikrede ham løn i en længere periode.

Fratrædelses-aftalen, som Langeland Kommune indgik med den tidligere kommunaldirektør, fastsætter, at kommunen udbetaler "normal løn" til Jørgen Christiansen indtil udgangen af oktober 2018.

Dette uanset om Jørgen Christiansen i perioden ville få andet arbejde, og det har Jørgen Christiansen faktisk. Først blev han ansat som montør på en vindmøllefabrik på Lindø. I dag er han kommunaldirektør på Læsø.

Fra Langeland Kommune får Jørgen Christiansen en årsløn på en million kroner årligt, inklusiv et såkaldt generationsskiftetillæg. Desuden er han berettiget til nogle feriepenge.

Årsagen til, at Jørgen Christiansen skulle fyres, er aldrig kommet frem. Borgmester Bjarne Nielsen og et flertal i kommunalbestyrelsen ønskede kun at oplyse, at et flertal i økonomiudvalget havde mistet tilliden til Jørgen Christiansen. Ved afskedigelsen blev Jørgen Christiansen straks fritaget for tjeneste.

Begrundelsen for fyringen af Jørgen Christiansen blev skrevet i et notat, som kommunen ikke vil udlevere. Både Øboen og Fyns Amts Avis har begæret aktindsigt - uden held.

Og klaget til Statsforvaltningen - uden held.