Koncert-potræt

Hvilke sange er det, du har med til Odense?

- Udover de to sange jeg har udgivet, er det en blanding af sange, jeg har skrevet over det seneste år, det er en blanding af pop, ballader, soul og blues

Du har tidligere udtalt, at det er vigtigt for dig at skabe din egen identitet, hvorfor har du så valgt at lave musik under navnevet Hugo Helmig, som gør sammenligning med din far, Thomas Helmig, nærmest uundgåelig - du kunne jo have valgt et af dine andre efternavne, Toft eller Simonsen, eller taget et kunstnernavn?

- Jeg hedder jo Hugo Helmig og jeg tænkte, at hvis jeg ikke valgte "Hugo Helmig", så ville jeg blive spurgt, hvorfor jeg ikke brugte det, om jeg ikke er stolt over min fars musik og det er jeg helt bestemt. Og et kunstnernavn har aldrig været en mulighed for mig.

Navn: Hugo Helmig Toft SimonsenAlder: 19 år.Stilling: Sanger og musiker.Civil status: Er kæreste med Marie.

Inden den første single drøftede jeg med mit pladeselskab, om jeg skulle gøre det som Hugo, men det føltes bare rigtigt med Hugo Helmig.

Hvad har din far, Thomas Helmig, advaret dig mod i musikverden?

- Der er ikke noget, han decideret har advaret imod, men han har givet mig flere gode råd som eksempelvis, at jeg skal huske at få nok søvn, for det er jeg ikke så god til. Men det er nødvendigt, nu hvor jeg satser på musikken og det er faktisk lidt hårdt, jeg synes i hvert fald, at jeg aldrig har arbejdet så hårdt som nu.

Min far har også været god til at hjælpe mig med min nervøsitet, inden jeg skal ind på scenen. Han har fortalt, at han havde det på nøjagtig samme måde, da han begyndte at lave musik, men at det bliver bedre med tiden. Den måde jeg tackler nervøsiteten er at lave nogle yoga-vejtrækningsøvelser, derudover går jeg lidt rundt for at finde roen. Det er i orden, at folk snakker rundt om mig, men der er helst ikke nogen, der skal snakke med mig en time inden vi skal på.

Hvad er det bedste ved at lave musik?

- Noget af det allerbedste er lige, når jeg går af scenen efter en koncert. Så har jeg en følelse af at være helt frisk.

Og så nyder jeg meget det samarbejde, jeg har med min faste producer, Emil Falk, når vi laver musik i studiet.

Hvad er det værste ved at lave musik?

- Der er ikke noget, jeg vil kalde det værste, men det har helt sikkert været en omvæltning, der er sket de seneste fem måneder i forhold til de kommentarer, der bliver skrevet om min musik og om mig. At folk har en mening, lægger pres på mig, for kan de nu lide det, jeg laver eller ej. Men lige så hårdt det er, lige så spændende er det.

Hvad er din ambition med musik?

- For mig er det vigtigt at have det godt, og jeg har det godt, når jeg spiller musik. Og så vil jeg arbejde hårdt på at blive dygtigere, så jeg kan leve af musikken - det kan jeg allerede nu, blandt andet fordi jeg stadig bor hjemme hos mine forældre og det har de gamle det også rigtig godt med. Desuden har jeg en stor drøm om udlandet, det er jo et kæmpe marked i forhold til Danmark og det er allerede begyndt at rykke i Tyskland, hvor min single "Please Don't Lie" nu ligger på top 100.

Hvem vil du gerne indspille en sang med?

- John Mayer, for han er et af mine store idoler både når det gælder sangskrivning og at spille guitar. Hvis det skete, skulle vi synge en sang, vi skrev sammen.

Hvad er der på din rider, når du er ude at spille koncerter?

- Den er ikke særlig stor - endnu. Der skal være nogle øl, helst Ceres, sodavand, Red Bull, frugt, snacks og en flaske vodka.

Hvordan har du det med at være i front og i fokus, når du spiller live?

- Selv om jeg kan være nervøs, når jeg skal ind på scenen, så kan jeg godt lide at være i front og give mig selv til andre - publikum. Jeg tror, at det at have ansvaret for at både band og publikum får en god oplevelse er noget, man skal vænne sig til, men jeg er sikker på, at det kommer med tiden.

Hvad skal vi tale om hvis ikke musik?

- Fodbold. Udover musik er fodbold det, jeg går mest op i. Det er primært Superligaen og den spanske La Liga, jeg er dedikeret Real Madrid fan. Når det gælder Superligaen, er det AGF, jeg holder med. Jeg er vokset op i Aarhus, så det er naturligt, jeg har kærlighed til byens hold.

Dyrker du motion eller sport?

- Jeg har trænet en del fysisk og spiller fodbold på en streetbane med mine venner. Jeg har tidligere spillet i klub, først i VRI og bagefter i Stautrup.

Hvilken tendens i samfundet vil du gerne udrydde?

- Racisme. Der er én ting, jeg ikke kan tåle og det er racisme. Vi konfronteres med racismen på daglig basis for eksempel på Facebook og når tale falder på flygtninge, der gerne vil ind i Danmark. Som syv-årig oplevede jeg selv racisme, da jeg sammen med mine forældre og søskende flyttede til Spanien. Vi boede i en lille by i bjergene, hvor der ikke havde boet udlændinge før, vi kom. Vi blev kaldt kiddys - det er det samme som perker bare på spansk - i skolen. Jeg husker det ikke som så slemt for mig, det var værre for mine storesøskende og især min bror, der havde en lærer, der ikke kunne lide ham af den ene grund, at han ikke var spansk. Det blev dog bedre, da landsbyens beboere begyndte at lære os at kende.

På din facebookside synes du blandt andet godt om følgende sider: "Astralis", "Copenhagen Ink" og " The Vampire Diaries", hvorfor?

- "Astralis" er fordi, jeg selv har spillet en del Counter Strike og set en del live streaminger på Youtube fra turneringer.

"Copenhagen Ink" har jeg liket, fordi jeg ville deltage i en konkurrence, hvor man kunne vinde en tatovering. Jeg har fem tatoveringer: en på begge skuldre, en på højre hånd, en på venstre side af brystet og en på venstre underarm.

De to er lavet af en prof, resten har mine søskende og nogle veninder lavet og de er ikke særlig pæne. Jeg fik lavet min første tatovering som 15-årig og jeg kan tydelig huske, at forældre blev meget sure, da de fandt ud af det, men efterhånden har de fundet ud af, at jeg vil have lavet flere, så de siger ikke så meget til det mere. Selv om "The Vampire Diaries" jo er en rigtig pigeserie, så så jeg den helt vildt meget, da jeg var lidt yngre. Dels fordi jeg var helt vild med skuespilleren Nina Dobrev, der har rollen som Elena og når det kommer til de to Salvatore-brødre, har jeg altid været Stefano-fan. Og dels fordi der er en god humor i serien i modsætning til "Twilight" (en anden vampyrfortælling på film, red.).

Nævn tre ting/oplevelser du ser frem til i 2018...

- Jeg ser frem til to rejser. Til februar skal jeg to uger til Thailand med familien og til april skal jeg til Paris med min kæreste, Marie. Jeg glæder mig naturligvis også til at skulle på både en forårsturné og en sommerturné. Endelig ser jeg frem til finalen i Champions League, hvor jeg helst ser, at Real Madrid er det ene hold.

Jeg vil gerne blive bedre til...

- Der er mange ting. En af dem er at stå op om morgenen og i det hele taget få en bedre døgnrytme, hvor jeg også kommer tidligere i seng. Dels fordi jeg ville få mere ud af dagen, i stedet for som nu at sove til 10-11 stykker og dels fordi det er mere holdbart for karrieren, hvis man som musiker har en god døgnrytme.

Jeg får hurtigt for meget af...

- At spise sund mad. Jeg vil gerne spise sundt, men jeg har det bedst med junk food.