Så står vi lidt i tavshed og betragter mosaikkerne, der selv her på en vinterdag, hvor mørket aldrig helt fortoner sig, lyser op og tilføjer kirkerummet noget, der kan være svært at sætte ord på. Og sådan er det, siger Moder Benedikte. Selv for søstrene, der mødes til bøn i kirken fem gange om dagen og altså har set på billederne tusindvis af gange, bliver der ved med at dukke nye tanker og motiver op, når de betragter dem.

Moder Benedikte, klostrets priorinde, fortæller med lige dele begejstring og kærlighed om mødet med Maja Lisa Engelhardt, der fik helt frie hænder til arbejdet - og kunstneren selv smiler og nikker, og man fornemmer, at det venskab, de begge to taler om, har klangbund i noget dybt.

Maja Lisa om ... At være dansk kunstner: - Jeg er så heldig at være født i et land, hvor guldaldermalerne har vist os vejen, hvor bare et lille strå på en pløret vej kan indeholde stor skønhed, og alt det bringer jeg videre. Efter guldaldermalerne kom en række andre malere, som jeg bare lige kan tage i hånden, så jeg føler en stærk forbindelse bagud og en stor forpligtelse til at stå ved, at kilden til min kunst er Danmark. Om kunst i kirken: - Der er ingen andre lande i verden, hvor kunsten er så stærkt til stede i kirken som i Danmark. Det er helt enestående og er et udtryk for både mod og tillid, og det er noget, der er værd at værne om, fordi det er med til at gøre kirken levende og sikre, at her finder vi både tråde bagud, men også et nutidigt udtryk. Om at tro og tvivle: - Jeg tvivler aldrig på troen, men på mig selv. Det er mig, der bliver fortvivlet og kan have svært ved at acceptere tingene. Men de gange, hvor man virkelig trænger til Gud, og man så mærker manifestationen af troen dybt inde i hjertet, det er en lykkefølelse ud over alt.

De syv vinduer blev i 2010 forvandlet til syv glasmosaikker af Maja Lisa Engelhardt, der ordløst fortæller skabelsesberetningen, og sammen med endnu en glasmosaik mod nord samt en genskabelse af loftets oprindelige hvælving er kirkerummet blevet forvandlet til et sted med plads til både forundring og fordybelse - ikke kun for menigheden og de 12 nonner, der bor i klostret ved siden af, men også for de mange mennesker udefra, som kirken jævnligt åbner sine døre for.

Kirkeudsmykningen er bare en af mange, som Maja Lise Engelhardt har stået bag gennem årene. 31 er det blevet til foreløbig. De mange værker, der tæller alt fra altertæpper, døbefonte, altertavler til den imponerende bronzeport i Viborg Domkirke, kan nu også ses i bogen "Porten", hvor både kunstneren selv og andre involverede sætter ord på værkerne.

Den 61-årige kunstner debuterede i 1985 med udstillingen "Klædebon" og er gennem årene særligt blevet kendt for sine malerier, der næres af stærke naturoplevelser, men kirkekunsten løber også som en rød tråd gennem det, kunstneren selv nok ville kalde sin "gerning".

For her er ikke tale om en kvindelig kunstner med ambitioner om anerkendelse og udstillinger verden over. Her er først og fremmest tale om et menneske, der står stærkt i sin kristne tro og oplever, at hun bare gør det, hun skal gøre - og skaber det, hun skal skabe.

- Jeg føler mig mest af alt som et redskab. Jeg føler, at meningen med mit liv, som jeg kan se det, må være, at jeg skal male og male og male, og så kommer der nogle opgaver på rette tidspunkt ind i mit liv, hvis ellers jeg formår at lade være med at drømme, men alene er til stede her og nu og gør mit arbejde, fortæller Maja Lisa Engelhardt.

Hun strejfer kort den barndom, som hun har fortalt uddybende om i tidligere interviews. Opvæksten i et lille husmandssted i Odsherred med en uberegnelig, opfarende far og en dybt alkoholisk mor var voldsom og kaotisk. Trøsten fandt hun i naturen og siden i den tro, der for alvor manifesterede sig, da hun som stor teenagepige læste Søren Kierkegaards "Kjerlighedens Gjerninger".

- Og dén barndom har nok også været med til at lære mig ikke at have nogen forventninger, men alene være til stede i øjeblikket og se øjeblikkets muligheder.