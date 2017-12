MOTION I ODENSE

Julen har været god ved dig med hjemmebag, konfekt og lækker mad. Juleaften satte punktum for det store gilde med and og sovs, som kun vor mor kan lave den. Nu strammer bukserne måske lidt, og du skal i form til at skyde nytåret ind. Hvis du er en af dem, der er glad for at træne udenfor, så er der masser af inspiration til motion at hente i Odense Rundt.

I Ugeavisen Odense kan du hver uge læse om noget af det, du kan bruge Odense Rundt til. Du kan få vist vej til otte fitnesspladser, fem mountainbikespor og 26 skønne naturområder med Odense Rundt. Så det er bare op af sofaen og i gang!Appen Odense Rundt kan hentes i App Store og på Google Play. Fra din computer, tablet eller windows-telefon kan du besøge www.odenserundt.dk I Ugeavisen Odense kan du hver uge læse om noget af det, du kan bruge Odense Rundt til.

Danskerne er glade for at løbe. Og hvis du er en af dem, der gerne sætter det ene ben foran det andet, så er Odense velsignet med en sti langs Odense Å, der er oplagt til formålet. Flere steder undervejs kan du strække arme og ben på udendørs fitnesspladser, eller du kan bruge de træer, der ligger i skoven. Vi har samlet et overblik over træningsredskaber i Odense Rundt. Måske skal du planlægge din løbetur efter dem? Dyk ned i temaet "Leg og bevægelse" og se de mange muligheder.

Er du til crossfit, kan vi anbefale en tur til Stige Ø. Her finder du en udfordrende forhindringsbane, som garanteret kan give dig sved på panden og tunge arme. Mens du prøver kræfter med de forskellige udfordringer, kan resten af familien cykle, gå, kigge efter fugle eller lege i bakkerne. Stige Ø er i det hele taget et skønt udflugtsmål for hele familien.

Der er også andre måder at udfordre sig selv på - måske for de udvalgte - men hvad med parkour eller en tur på skateboard? Hvis du ikke har en teenager i huset til at vise vej, så brug Odense Rundt. Hvis du mest holder af at slentre arm-i-arm med en, du har kær, så har vi samlet en oversigt over Odenses smukke naturområder under "Natur og Udeliv".

Grundlaget for og vejen til et aktivt 2018 er der! Om nytårsforsættet så skal starte allerede nu, er helt op til dig. Rigtig god træning med Odense Rundt!