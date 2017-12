At Kenneth Andersen stopper som køkkenchef i Arena Assens, er anledningen til at Palle Dinesen skal oplæres i at drive storkøkken. Efter 2,5 år besluttede Kenneth Andersen at søge hjem mod Næstved og nye udfordringer. Den 48-årige tømrer og kok sagde sit job op i arenaen for at starte egen virksomhed op på Sjælland. Det gav Palle Dinesen en chance.

Og det er netop, hvad han gør. Den 56-årige tidligere forretningsmand er med egne ord født og kvajet i Assens og bor, så han kun har 5 minutters gang til sin nye arbejdsplads.

- Jeg har altid interesseret mig for mad, og her sker der virkelig noget, siger Palle Dinesen og forklarer, at der det er spændende ved jobbet i et storkøkken er, at det er en stor udfordring. Den ene dag skal der leveres tre-retters menu til 1000 mennesker, og den næste kommer der tre unger og køber en sodavand og hotdog. Derfor kræver jobbet en stor evne til at planlægge og holde overblik.

- Her er det nogle helt andre store mængder mad, og det går stærkt, siger Palle Dinesen, der har flere gode ideer til, hvordan cafeen i arenaen skal udvikles. Og derfor er det heller ikke så vigtigt, at Palle Dinesen ikke formelt set er uddannet kok. Så længe han laver god mad, så er chefen, John Jessen glad.

- Vi vil gerne, at folk siger: "Vi går ned til Palle i Arenaen", jeg tror, han får en god afsmittende effekt, siger centerchefen.

- Jeg vil køre det videre og lægge lidt nyt til, jeg vil gerne have mere gang i restauranten, at folk bliver og får en øl eller et glas vin i weekenden, siger Palle Dinesen inden han igen går ind og tager fat i opvasken.