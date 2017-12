Assens: En af Assens' gamle historiske gader er for tiden genstand for en større renovering. I et par måneder har Korsgade været på den anden ende, og maskiner og håndværkere har rumsteret i gaden i et omfang, så det har været vanskeligt at bevæge sig rundt i gaden.

Azad Ali er en af de lokale borgere, der synes, det har været træls med alt det gravearbejde i Korsgade.

“

33-årige Azad Ali har drevet frisørsalonen Tryllesaksen i Korsgade 6 i to år, og den seneste tids gravearbejde har gjort det vanskeligt for ham at holde omsætningen i salonen.

- Jeg har tydeligt kunnet mærke, at arbejdet og afspærringen for trafik i Korsgade er gået ud over tilstrømningen af kunder i min butik. Nogen dage har jeg kun haft to-tre kunder, fortæller Azad Ali, der boede i den kurdiske storby Efrin, inden han kom til Danmark for syv år siden.

Selv om der er lavet en smal passage fra Østergade og ind til frisørsalonen, har det ikke været nok til at overbevise kunderne om, at de skulle klippes hos Tryllesaksen, mens der er blevet gravet og larmet i Korsgade.

- Når gaden er helt lukket, har bilisterne jo ikke mulighed for lige at smide en kunde af i bilen ud for min forretning. Vi er tre ens saloner, der slås om de samme kunder i byen, og mange har valgt at gå til en af de to andre frisørsaloner, mens arbejdet har stået på. Så det har været nogle rigtig trælse måneder, siger Azad Ali.