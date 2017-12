Erhverv

Med overtagelsen får Johannes Kæmpe mulighed for at få back up fra de øvrige medarbejdere i VVS Gruppen Fyn, og det betyder samtidig, at man fremover også kan tilbyde gas- og oliefyrservice samt blikkenslagerarbejde fra Haarby-afdelingen, hvor værksted bevares.

- Det bliver sådan, at vi kommer til at køre videre i Haarby som hidtil, efter vi har købt Haarby VVS. Når kunderne ringer, er det stadig Johannes Kæmpe der tager telefonen, og det er også Johannes, der laver aftaler med kunderne, siger 37-årige Morten Larsen, indehaver af VVS Gruppen Fyn.

Det midtfynske firma har gennem årene opkøbt flere lokale VVS-firmaer - senest Nr. Søby VVS & Smede for to år siden. Men Morten Larsen understreger, at det ikke er noget mål i sig selv for firmaet at blive stort. VVS Gruppen Fyn har i øjeblikket 28 ansatte.

- Det drejer sig ikke om at blive store i branchen, men vi kigger meget på, om vi passer ind dér, hvor vi køber et tidligere firma. Ved sådan en handel handler det meget om tilliden til mennesker. Vi kommer i forvejen en del til Haarby, siger Morten Larsen og tilføjer:

- Det handler om at bevare den lokale nærhed og relation til kunderne. Og det er også vigtigt, at kunderne kender den enkelte montør.

Han startede allerede sin arbejdskarriere som ni-årig som fejedreng i sin fars vogn- og beslagsmede i Nørre Broby. I 2011 overtog Morten Larsen firmaet, der nu var blevet til Nr. Broby VVS.

For Arnt Smith har det været vigtigt at sælge til en virksomhed, som han kan han se er i fremdrift.

Købsprisen er en forretningshemmelighed mellem Morten Larsen og Arnt Smith.

- Men vi er begge to tilfredse med handlen, siger de.