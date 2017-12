De findes overalt i de lokale foreninger, og de gør et kæmpe stort stykke arbejde så tit de kan. Der er tale om de frivillige, som altid tropper op, når der er fodboldstævner eller loppemarkeder.

I Ebberup, hvor jeg bor, er der et fantastisk fællesskab, og her er der også masser af frivillige, som står klar hver gang. Især de ældre fra fitness-afdelingen gør et kæmpe stykke arbejde, og nogen glemmer måske at lovprise deres enorme frivillige arbejde.

Nu er jeg også selv frivillig, når der er brug for det i Ebberup, og jeg synes det er en rigtig god oplevelse. Ofte sidder jeg ved dommerbord i Ebberuphallen, og det går der egentlig forholdsvis mange timer med, men det er ikke noget man lægger mærke til. For selv om de fleste af de andre frivillige er ved at være oppe i årene, så ændrer det intet. Det er bare fedt at gøre en forskel, og så er det også hyggeligt at være sammen med andre mennesker som tjener fællesskabet og løfter i flok.

Problemet kan dog være, at den unge generation, heriblandt mig selv, kan glemme at der rent faktisk skal frivillige til. Vi forventer måske bare, at et loppemarked eller lign. bare kører på skinner uden frivillige, men det er bestemt ikke tilfældet.

I min hjemby Ebberup vrimler det nærmest med frivillige, og det har man set op til flere gange.

Da byrådet sidste år ville lukke overbygningen på vores skole, så stod folk sammen og helt frivilligt blev der gjort modstand på en positiv og konstruktiv måde.

Jeg vil derfor mene, at vi i Ebberup er så heldige at have en kultur, hvor det bestemt er accepteret at hjælpe til, der hvor man kan. Det er en ufattelig vigtig egenskab, og det er også frivilligt arbejde, som blandt andet har sørget for, at vi den dag i dag fortsat har en skole, som har fra 0.-9. klasse den dag i dag.

De frivillige bag skal have kæmpe kredit, og heldigvis er det sådan, at de fleste af de frivillige fortsat er meget aktive i lokalsamfundet, hvor de er ved at stable et lokalråd på benene, og det er selvfølgelig også helt frivilligt.

I fremtiden kan der dog gå hen og være mangel på frivillige, da den næste generation, som er min, simpelthen er for forkælet. Det er mit indtryk, at der er den kultur, hvis man ikke får penge for et stykke arbejde, så har det ingen interesse. Den kultur skal bestemt laves om, for ellers er det umuligt at lave arrangementer, og det gælder overalt.

Men det er ikke kun arbejde for de forskellige foreninger, der er vigtigt, der er altså også de trænere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, som alle bruger rigtig meget tid på det frivillige arbejde. Dem skal man bestemt ikke glemme, og de gør også en kæmpe forskel, for hvis ikke de var der, hvem skulle så lære børnene at sparke til en bold eller lignende?

Svaret er simpelt: Hvis der ikke er nogen frivillige i foreningerne eller lokalsamfund for den sags skyld, så er der ingen fodboldklub eller et velfungerende lokalsamfund.

Ud over følelsen af at gøre en forskel, så får man også en masse fede oplevelser oven i hatten, som man helt sikkert ikke vil være foruden, når man først har prøvet det.

Derfor gælder det om ikke at holde sig tilbage, hvis man har tid til at hjælpe til et sted, hvor skoen trykker. Så er det bare at melde sig, og jeg er sikker på, at man vil blive mødt med åbne arme.