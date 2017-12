Samtidig kan vi måske ikke helt lade være. For det giver et kick og en fornemmelse af, at der trods alt er et liv derude, der for en stund får os væk fra vores egen leverpostejfarvede hverdag og måske også væk fra vores egen følelse af mindreværd og utilstrækkelighed. Væk fra den indre følelse, som kan ligge og lure i os: At vi måske bare er jævnt kedelige, helt almindelige, uden tanker og visioner i vores liv, uden mål og retning. Eller værre endnu: Den indre følelse af, at vi måske dybest set er dumme som en dør, og det bare er et spørgsmål om tid, før omverden finder ud af det ...

På en måde minder Facebook os hver dag om, at der er et liv derude, som vi bare ikke er en del af. Der findes mennesker, relationer og oplevelser, som - ud fra de forskellige delinger og nyhedsopslag - ser så fantastiske ud, at det kan gøre helt ondt indeni at scrolle igennem alle de mange opslag på vores smartphone.

Det kan føles som at få et hårdt slag lige i ansigtet at spejle sig i mængden af Facebook-opslag på en dag. Og det kan virkelig være svært at blive ved eget udgangspunkt - og finde værdi i eget liv og de ting, man bruger sin tid på - når man hele tiden kaster blikket ud af og sammenligner sig med verden omkring.

Men set fra min stol, er der egentlig brug for, at vi tør lade være. Der er brug for, at vi tør afstå fra sammenligningen med omverdenen og i stedet tør være ærlige omkring livet, som det er for os selv lige nu og her.

Hvis sædkvaliteten er dårlig, ja ... så er den jo egentlig bare dårlig. Og hvis man ikke kan mærke retning, hvis man føler sig depressiv eller angst eller bare er dybt forvirret i sit liv, ja ... så er det sådan, det er lige nu. Og så må man starte der og prøve at tage kærligt hånd om det, man kunne have brug for i nuet.

Hvis vi slipper forsøget på hele tiden at opretholde et bestemt billede af os selv, giver vi os selv mulighed for at kigge på tingene, som de er. Herfra kan vi virkelig arbejde langt mere konstruktivt med dem. Og imens vi gør det, kan det måske være en hjælp at drosle lidt ned på aktiviteten på Facebook.

Det gode er, at de sociale medier ikke forsvinder fra os, fordi vi har brug for en lille pause. Så snart vi logger ind og melder os på banen igen, står Facebook, Instagram m.fl. klar med åbne arme, masser af liv, aktivitet og gode, inspirerende nyhedsopslag.