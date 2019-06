Vraget: Anders Johansson kommer ikke ind i Folketinget

Ærø/København: Så er de sidste personlige stemmer talt op for Det Konservative Folkeparti, og ærøske Anders Johansson, der var opstillet i Københavns Storkreds, måtte desværre konstatere, at der ikke tilfaldt ham et af de i alt 12 mandater, som de konservative fik tildelt ved onsdagens valg til Folketinget.

Partiet fik et enkelt mandat i storkredsen hvor Anders Johansson var opstillet, og klokken 17.30 viste fintællingen af de personlige stemmer, at det mandat gik til Katarina Ammitzbøll med 2261 stemmer.

Anders Johansson har siden 2015 siddet i Folketinget. Her har han blandet været partiets erhvervsordfører, by-, bolig- og bygningsordfører, forbrugerpolitisk ordfører, finans- og reformordfører, skatte- og afgiftsordfører og beskæftigelsesordfører.

Gennem det seneste halve års tid har Anders Johansson haft orlov fra sit andet politiske hverv som medlem af Ærøs kommunalbestyrelse.