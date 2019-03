Veterantraktorklub investerer

Ærø: - Det var "same procedure as last year", lyder det fra Alex Christiansen, der forleden som formand for Ærø Veterantraktor Klub kunne byde velkommen til klubbens årlige generalforsamling.

25 af klubbens 105 medlemmer havde lagt vejen omkring Vindeballe Kro for at høre formandens beretning, der med hans egne ord ikke "indeholdt det store".

- Men vi døjer en lille smule med, at der er mange, der gerne vil ud og se os, når vi høster med de gamle traktorer og selvbindere, og det kan være svært lige at få meldt ud, hvornår det er, vi gør det, for det afhænger jo af vejret. Men vi har fået både noget sms-halløjsa og en facebookside, hvor man kan læse, hvornår vi høster, forklarer Alex Christiansen.

Regnskabet for 2018 så også fornuftigt ud for veterantraktor-entusiasterne.

- Vi kører med et lille overskud, så nu har vi været ud og investere, fortæller Alex Christiansen.

- Vi havde en masse havestole fra forskellige producenter, der ikke passede sammen, så nu har vi været ude og købe nogle nye, der kan stables, fortæller formanden.