Vandt 8,1 millioner kroner på lottokupon fra Marstal: Nyslået millionær ønsker at være anonym

Marstal: Personen, som har vundet 8,1 millioner kroner i lotto, er fundet.

Det fortæller Mads Hersbøll, som er presserådgiver hos Danske Spil.

- En person ringede for ti minutter siden (tirsdag klokken 10.30, red.) og meldte sig. Vedkommende var meget glad for at have vundet, men vedkommende ønsker at være anonym, og derfor kan jeg heller ikke fortælle, om det er en ærøbo, der har vundet, siger han.

Mandag kunne Fyns Amts Avis fortælle, at der i Superbrugsen i Marstal var blevet solgt en lørdagslotto med joker med en gevinst på 8,1 millioner kroner./ANBI