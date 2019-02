Valgkamp tager kræfter: Anders Johansson forlænger sin orlov fra ærøsk politik

Folketingsmedlem Anders Johansson (K) har bedt om at få forlænget sin orlov fra sit hverv i Ærø Kommunalbestyrelse indtil den 1. juni. Han har brug for at kunne fokusere på den kommende valgkamp.

Det fremgår, at administrationen indstiller, at Leo Holm, som indtil videre har vikarieret for sin partifælle, fortsætter i den rolle indtil den 1. juni. Beslutningen skal godkendes formelt af kommunalbestyrelsen.

Ærø: Det var egentlig meningen, at orloven kun skulle vare i tre måneder indtil den 1. marts, men Anders Johansson (K) luftede allerede i november sidste år muligheden for, at hans fravær fra Ærø Kommunalbestyrelse kunne blive forlænget . Og det gør den altså nu, i denne omgang indtil den 1. juni. Det fremgår af en tillægsdagsorden til kommunalbestyrelsens møde på onsdag den 20. februar.

Anders Johansson, som har for travlt i sit job som folketingsmedlem, fortæller, at der er to årsager til, at han forlænger sin orlov nu.

- Jeg er nødt til at fokusere helt på valgkampen, der nærmer sig. Det vil jeg gerne have overstået. Det kræver rigtig mange ressourcer, og det betyder, at det bliver vanskeligt for mig at passe begge ting tilfredsstillende, siger han og kommer så til årsag nummer to:

- Og så er det også, fordi jeg har en god substitut i Leo Holm, som er trådt ind og har gjort det godt, og når jeg er i den her situation med et valg, der nærmer sig, synes jeg, det er godt at give gruppen den arbejdsro, der er behov for, og så kan Leo også få planlagt sit arbejde den kommende tid.

Jeg bider mærke i datoen 1. juni. Ved du noget, vi andre ikke ved?

Anders Johansson griner kort, inden han svarer:

- Nej, ikke andet end at jeg formoder, at det senest bliver i forbindelse med EP-valget. Det, vurderer jeg umiddelbart, er den ultimative deadline - selv om man selvfølgelig aldrig skal sige aldrig, siger han.

EP-valget - altså europaparlamentsvalget - skal afholdes søndag den 26. maj 2019, mens allersidste frist for afholdelse af folketingsvalget er mandag den 17. juni.