Vådt rejsegilde: Jenny glæder sig til at flytte ind i sit nye rækkehus

Ærøskøbing: Håndværkere og kommende beboere måtte trippe forbi dybe vandhuller og mudder, da der torsdag eftermiddag var rejsegilde for 12 nye familie- og seniorboliger i Kildehaven.

En af dem, der var ekstra spændt, var Jenny Dideriksen, som skal bo i det hus, hvor der blev afholdt rejsegilde.

- Min mand og jeg skrev os op til en bolig, lige så snart vi havde hørt om planerne. Desværre mistede jeg min mand i sommer, så det er lidt mærkeligt at stå her i dag, siger hun.

Jenny Dideriksen håber, at hun snart kan flytte ind i sin nye bolig, som indeholder en stue, et køkken, et soveværelse og et badeværelse.

- Jeg har ikke fået nogen indflytningsdato endnu. Det håber jeg, at jeg får i dag, siger hun.

Den kunne Lars J. Andersen, forretningsfører for Det Ærøske Boligselskab, dog ikke give, da han under sin rejsegildetale kort kom ind på emnet.

- Det har været en våd omgang, og vi spørger os selv, hvor længe det dog kan blive ved med at regne, og hvornår beboerne kan flytte ind. Det spørgsmål må vi nok hellere lade hænge i regnen, siger Lars J. Andersen, der i sin tale også roste øens mange håndværkere for at gøre et godt stykke arbejde.

Det nye byggeri består af 12 rækkehuse med et boligareal på 80 kvm. Huslejen er fastsat til 6400 kroner per måned.